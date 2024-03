MC Bin Laden se perde no jogo e abandona até lado 'intrigueiro' no BBB 24

Para Yas Fiorelo, a eliminação de Wanessa Camargo é o melhor que poderia acontecer a Yasmin dentro do jogo. "Se a Wanessa sair, talvez a Yasmin entenda que essa rivalidade com o Davi não serve mais. Aí poderia investir, talvez, em uma rivalidade com a Alane ou com outra pessoa."

