BBB 24: Isabelle se recusa a brincar com Davi e Fadas por medo de 'complô'

Isabelle foi convidada a participar da brincadeira, mesmo que com uma maquiagem mais artística e de "dançarina", mas negou.

"Não vou fazer também porque senão as pessoas podem falar que tá com 'complô'. Não sou muito de me incomodar com a opinião dos outros, mas…", disse Isabelle.

Davi respondeu: "Vai isabelle, vai brincar".

"As pessoas vão falar: 'Tá se juntando'…", continuou a sister.

"Por mim, que falem. A gente tá brincando aqui", respondeu Matteus.

"Vamos, Isabelle. Ou você entra pro grupo, ou nós vamos traçar você", brincou Davi.