Rachel Sheherazade é a nova apresentadora do reality A Grande Conquista

A Record anunciou, na tarde desta sexta-feira (1º), que Rachel Sheherazade será a nova apresentadora do reality show A Grande Conquista.

O que aconteceu

Após uma participação polêmica na última temporada de A Fazenda, exibida no ano passado, a jornalista encara um novo desafio. "Uma grande honra, eu fiquei muito feliz com o convite. Vou tentar trazer tudo o que eu vivi e me colocar no lugar também dos participantes. Os conquisteiros vão saber que eu também já passei por muitas das coisas que eles também vão passar naquele momento. Acho que vai ter essa troca entre a gente. Isso é muito importante. Saber estar no lugar do outro com empatia. Vou ter isso, por eu já ter andado os mesmos caminhos que eles vão andar agora", disse.

A jornalista contou que está assistindo a primeira temporada como um estudo para o novo trabalho. "Estou contando os dias para começar. Já estou maratonando toda a edição do ano passado com a Mariana Rios. Adorei o formato inédito e exclusivo. Isso me deixou muito feliz, saber que eu estou num programa que foi idealizado pela emissora que já é um sucesso. Espero poder substituir bem a Mari, poder levar aos telespectadores toda essa emoção", disse Rachel.