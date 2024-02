Isabelle é muito verdadeira - e é isso que incomodava Rodriguinho no BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, afirmou considerar impecável a postura da 'cunhã' dentro do reality show. "A Isabelle passa uma coisa de seriedade. Todas as meninas na casa têm uma postura mais fluida, mas ela não. Quando olhamos para o rosto da Isabelle, vemos foco. Ele brinca e tudo o mais, mas se respeita e respeita o outro."

O jornalista avalia que Isabelle teve, sim, bons motivos para impor tal punição ao cantor durante o Sincerão. "Ela havia sido absolutamente desrespeitada pelo Rodriguinho, por isso jogou a geleia nele. Ela me parece uma pessoa muito verdadeira - talvez seja isso que incomode o Rodriguinho, que no quarto era uma coisa e fora do quarto era outra."

Para ele, o caráter de personagens como Isabelle e Davi, 21, é o que os leva tão longe no jogo. "É provável que essa menina fique entre os finalistas ou talvez até ganhe o jogo, [simplesmente] porque tem caráter, assim como o Davi. Tudo o que ele falou, falou na cara das pessoas - e é isso que me encanta no Davi."

Apática, Yasmin Brunet prometeu muito e entregou quase nada no BBB 24

Durante a edição desta quarta-feira (28) do programa Splash Show, uma internauta questionou os apresentadores Dieguinho Schueng e Leão Lobo sobre a apatia de Yasmin Brunet, 35, dentro do BBB 24 (Globo).