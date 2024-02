Apática, Yasmin Brunet prometeu muito e entregou quase nada no BBB 24

A espectadora pensa que Yasmin pode ter se perdido no reality por ter apostado muito em render a partir da rivalidade externa com Vanessa Lopes, 22, que acabou deixando o confinamento por decisão própria.

Dieguinho Schueng concorda que a filha de Luiza Brunet esteve em baixa ao longo de todo o reality - mas discorda que esse fato tenha qualquer relação com a tiktoker. "O questionamento é válido, mas [não é por aí]. A Yasmin nunca teve uma história própria [dentro do BBB], e não é com a Vanessa que ela teria. Isso tudo nos dá a dimensão de que ela sempre foi uma pessoa de pouco enredo. Ela nunca abre a boca! Está abrindo a boca agora para falar das estalecadas, mas não abre para falar de mais nada!"

Leão Lobo vê como um paradoxo que Yasmin, tão polêmica na 'vida real', tenha rendido tão pouco dentro do Big Brother. "É engraçado, pois é uma pessoa que aqui fora, nas redes sociais, costuma ser tão comentada, criticada, elogiada... Imaginávamos que ela fosse causar no programa, mas não fez nada."

Para o jornalista, a ex de Gabriel Medina colecionou atitudes equivocadas na atração da Globo. "Não foi contra nem a favor [de nada], sempre entendeu o jogo errado, ficou contra o Davi, apoiou a Wanessa [Camargo, 41] nas maluquices dela... Mas, de resto, não fez nada. Uma decepção no jogo, assim como a própria Wanessa. Aliás, o Camarote [todo] desse ano nem precisava existir."

Isabelle é muito verdadeira - e é isso que incomodava Rodriguinho no BBB 24

Recém-eliminado do BBB 24 (Globo), Rodriguinho, 46, não poupou críticas a Isabelle, 32, durante entrevista ao programa Mais Você (Globo). Ele acusou a sister de tentar se aproveitar do último Sincerão para "criar uma rivalidade" com ela e confessou ter se aborrecido muito com o banho de geleia que a lhe impôs na dinâmica.