BBB 24: Globo foi cruel demais com Sincerão e copiou ideia de Silvio Santos

Leão ficou tão impactado com a dinâmica que sequer conseguiu ter uma boa noite de sono após assistir ao reality. "Cheguei a dormir mal depois de ver, porque é cruel demais. É desumano humilhar as pessoas desse jeito. Não deveria ser necessário passar por tanta humilhação para ganhar um prêmio. Qualquer coisa que humilhe as pessoas, eu não gosto."

O jornalista acrescentou ainda que achou a proposta deste último Sincerão muito similar à do do Triturando, programa vespertino exibido pelo SBT entre 2020 e 2021. "Eles deviam pagar direitos autorais ao Silvio Santos, que inventou esse negócio de triturador, um tempo atrás, em um programa que eu fazia lá [no SBT]. Mas era diferente, não era cruel dessa forma."

O que indigna é racismo religioso e importunação sexual, opina Yas

Ao contrário de Leão Lobo, Yas Fiorelo admitiu ter se divertido com a dinâmica das cartas trituradas no Sincerão. "Sei que parece muita frieza, mas dei gargalhadas gostosas. Foi uma das vezes que mais ri assistindo ao BBB. Acho [a comoção] uma bobeira, porque ninguém vai morar para sempre naquela casa. Não ia me incomodar de destruir carta dos outros, porque estou ali para ganhar dinheiro."

Ela também rebateu os argumentos de que os brothers teriam sido submetidos a uma espécie de tortura psicológica. "Tortura é você pegar ônibus lotado às 5h da manhã! Esse povo está lá para competir por dinheiro! É um jogo! Tem coisas ali no Big Brother que ferem muito mais, como racismo religioso, importunação sexual. Isso, sim, devia ser levado mais a sério do que uma pessoa destruindo uma carta com a foto de um gato."