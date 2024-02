Fernanda prevê eliminação e avisa aliada: 'Vai ter que largar Rodriguinho'

Vamos ver qual vai ser a de hoje e como vai se desenhar. Porque, eu saindo, aí fica esquisito. Porque ou você vai ter que largar o Rodrigo para continuar com o Puxado. Ou vai ter que ficar com os dois Fernanda

Pitel, então, respondeu: "Mas ele [Rodriguinho] cola com o Bin. Eu não vou colar com o Bin".

Fernanda concordou e disse que também "não colaria" com o funkeiro. ""Eu, no seu lugar, não estou dando conselho não, estou falando o que eu faria... continuaria minha amizade com o Rodrigo, do jeito que eu já tenho. Brincando, zoando, aquela coisa toda. E trataria de jogo só com o Puxado", disse a confeiteira.

