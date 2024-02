Rodriguinho 'quebra' com aliados no BBB 24: 'Não sei quanto tempo aguento'

A decisão surpreendeu o cantor, que pertence ao Quarto Gnomo, com quem Raquele e o Puxadinho haviam se aliado na última semana.

No confessionário, Rodriguinho disse que não esperava essa decisão da sister e deixou claro que não jogará mais ao lado dela.

A dinâmica de ontem pra mim não foi legal. Não pelo que aconteceu [?], só não esperava ser destruída por alguém que joga comigo. Achei uma estratégia muito falha e isso vai fazer com quem não jogue mais com essa pessoa, nem com o grupo dela. Tá tudo certo. Eu realmente não sei mais quanto tempo eu aguento isso Rodriguinho

Pitel também comentou a escolha de Raquele no Sincerão. "Mais uma vez o grupo não deu certo. Eu sei que a gente faz o que está em nosso coração, mas acho que a Raquele vacilou com Rodrigo, então não tem propósito. Acabou, desandou de novo".

