A nossa TV em geral, aberta e fechada, precisa se reinventar. Nos últimos anos deu uma parada no tempo, com a chegada da internet e das plataformas de streaming. Encarou as novas mídias como concorrentes ou, no máximo, parceiras. Não as entendeu como continuidade de crescimento, como expansão de suas possibilidades.

E esse mal-entender de seus novos caminhos provocou um certo travamento. Só agora está se redescobrindo maior.

Nas novelas temos um bom exemplo disto: a busca por remakes e esse esvaziamento de criatividade em várias tramas. Só alguns novelistas tiveram a melhor percepção e desenvolveram boas linguagens, entre eles Rosana Svartman com "Vai Na Fé", João Emanuel Carneiro com "Todas As Flores", e Duca Rachid e toda equipe com "Amor Perfeito". Estes parecem ter evoluído a linguagem.