Leão Lobo, apresentador do Splash Show, celebrou que o projeto de Zé Celso tenha agora chances de finalmente sair do papel. "Se sair mesmo o parque, será uma vitória da cultura e da arte sobre o capitalismo selvagem. Essa luta de importância fundamental, pelo bairro Bexiga, pela memória de Zé Celso e pela cultura em geral."

Leão diz acreditar que não faz sentido uma área de tamanha relevância permanecer inutilizada por tanto tempo. "A inauguração desse parque [se acontecer] vai fazer a gente se emocionar e chorar muito. Não vejo a hora de poder ver isso concretizado, até porque o terreno está lá, parado, completamente sem sentido, numa região importantíssima de São Paulo. O parque seria com certeza muito bem-vindo."

Yas Fiorelo também torce para que Silvio Santos deixe de colocar empecilhos para a concretização do projeto do parque. "Essa história comove muito os artistas, [especialmente] quem conheceu Zé Celso. Ao mesmo tempo, é uma batalha de titãs, porque envolve Silvio Santos — [mas] tem algumas batalhas que é mais interessante você perder, até pela própria imagem."

No dia da grande final de A Fazenda 2023 (Record), os apresentadores Leão Lobo e Yas Fiorelo fizeram, no programa Splash Show, um balanço dos principais pontos positivos e negativos da atual temporada do reality.