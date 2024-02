Fui arrebatada por uma série, e Nicole Kidman é uma das maiores da história

Nicole Kidman mais uma vez prova que é uma das melhores do cinema mundial, seja vivendo Virgínia Woolf no cinema, seja participando de seriados que ela escolhe para produzir e estrelar como "Big Little Lies" e "The Undoing", entre outros tantos. Ela sempre é a mulher esquisita, a mulher rica, a mulher que traz dentro um mundo de emoções mal digeridas e não compartilhadas, um mundo de sensações estranhas e profundas.

Nicole Kidman é perfeita em todos os papéis que se dispõe a viver. Nesta série, como uma mulher norte-americana vivendo em Hong Kong, ela é pura angústia e desconforto não só nesse cenário distante de sua terra natal e onde sempre viveu, mas também de toda uma cultura e um comportamento tão diferente do que ela estava acostumada.

Na história ela perde seu filho pequeno numa feira noturna da cidade e de uma maneira ou de outra, as histórias paralelas acabam passando também por aí. Em "Expatriadas", as mulheres brilham em todas as classes, nas ricas que saem para almoçar e beber drinks enquanto seus maridos se dedicam a outras funções menos nobres, mas também nas pobres, nas batalhadoras assistentes domésticas dormindo no emprego e vivendo longe de filhos, netos, da família.

Em vários momentos a série me lembrou o premiado filme de Anna Muylaert, "Que Horas Ela Volta", brilhantemente estrelado por Regina Casé. Apesar de Hong Kong ser tão longe, semelhanças com o Brasil são facilmente percebidas e sentidas. Patroas frustradas e ricas e funcionárias afetivamente ligadas às famílias, mas totalmente excluídas delas. As histórias e personagens paralelos também têm seu espaço garantido, principalmente no capítulo final, o quinto. Todo mundo é importante. Todo mundo é frustrado. Todo mundo parece infeliz. Mas ninguém é Nicole Kidman.