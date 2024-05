Brenno e Kaio discutem aos gritos após dinâmica do Faro: 'Você é fraco'

Brenno rebateu o assessor de Lucas Souza: "Você virou as costas para mim! Você só tem tamanho, rapaz. Você é fraco! Determinou suas verdades".

Edlaine se intrometeu na treta da dupla: "E você [determinou] suas mentiras. [Mentiu] em muitas coisas. O que você falou não condiz com nada do que você falou para a gente na piscina, queria montar grupo para destruir pessoas. A gente não concordou com isso. Está gravado!".

Brenno negou que isso tivesse "saído de sua boca". O Conquisteiro continuou: "Você é baixo, Kaio! Está tentando sustentar uma coisa a seu favor. É ridículo! Fui falar com vocês porque via como aliados".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 1ª eliminação? Any Rodrighero Record/Edu Moraes Brenno Pavarini Record/Edu Moraes Bruno Cardoso Record/Antonio Chahestian Catia Paganote Record/Edu Moraes Cel Record/Edu Moraes Dona Geni Record/Edu Moraes Edlaine Barboza Record/Antonio Chahestian Fellipe Villas Record/Antonio Chahestian Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Guipa Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian João Hadad Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Kaio Perroni Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Liziane Gutierrez Record/Antonio Chahestian Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian MC Mari Record/Edu Moraes Taty Pink Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes

LIVES