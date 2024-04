Deniziane merecia pós-BBB melhor e fim de novelinha com triângulo amoroso

Mais do que chata, a pressão em cima da ex-sister soa dolorosa, diz o colunista. "Ela tem que ficar se justificando, e esse processo é um pouco enfadonho", disse.

Segundo Chico, Deniziane poderia "dar uma virada" na história ao ser mais sincera com os sentimentos. "Ficar tentando ser superior a desconecta das pessoas, porque elas sabem […] Falta ela conversar com o coração. Queria um pouco mais de verdade, fora esse discurso político".

"Considero que o pós da Deniziane tem sido o pior", avaliou Bárbara Saryne. "Primeiro porque as pessoas ficam falando só sobre isso, tá rolando uma pressão muito grande; ela mesma já falou que o psicológico dela esta abalado. E segundo porque ela nem conseguiu continuar com as amizades que tinha na casa".

Enquete UOL BBB 24: quem da edição merece entrar em A Fazenda? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Lima Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Divulgação/Globo Juninho Divulgação/Globo Leidy Divulgação/Globo Lucas Henrique (Buda) Divulgação/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo Lucas Pizane Divulgação/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Maycon Divulgação/Globo MC Binn Divulgação/Globo Michel Divulgação/Globo Nizam Divulgação/Globo Raquele Divulgação/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Thalyta Divulgação/Globo Vanessa Lopes Divulgação/Globo Vinicius Rodrigues Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER