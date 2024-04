Deniziane desabafa após mais uma crise de ansiedade: 'Sensação paralisante'

Anny desabafou no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Depois, ela detalhou a crise. "Ontem tive um crise de ansiedade no meio de um bar, e agora elas estão vindo sem um gatilho específico. É como se eu vivesse com medo. Medo de falar, medo de passar mal, medo de ser eu. É como se houvesse um outro eu dentro de mim, sempre pronto para me apontar o dedo."

Todas essas sensações são paralisantes, por dentro existe um turbilhão de emoções e sentimentos e por fora estamos estáticos. Eu nunca vou entender esse hate desproporcional, principalmente por nunca ter me proporcionado ou ter incentivado qualquer rivalidade feminina.

Outros episódios. Na última semana, Deniziane explicou que suas crises de ansiedade são consequência do "hate" que vem sofrendo, e não do beijo de Matteus e Isabelle no BBB 24. Naquele dia, o episódio ocorreu após ela receber um buquê de flores e achar que era um assalto.