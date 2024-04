Grande campeã: Torcida de Davi deu as cartas do BBB 24

O colunista Chico Barney, no Central Splash, classificou a atitude de Luciene como ingrata. "Chega a ser uma falta de gratidão, porque os dois [Isabelle e Matteus] chegaram [à final] carregados pela torcida do Davi. É até feio quem hoje apoia Isabelle e quem hoje apoia Matteus tentar vir com algum discurso que não seja de gratidão para esta grande e valorosa torcida."

Na visão de Chico, Isabelle e Matteus só asseguraram a presença no top 3 por terem caído na graça do baiano e de seus fãs. "Essa final só mostra a força do Davi. Ele conseguiu montar a final que quis, do jeito que quis, com a galera que foi carregada pela torcida dele. Todo mundo que se colocou contra o Davi foi sumariamente eliminado."

O fandom de Davi tem se revelado a grande força motriz por trás de cada passo importante do jogo no BBB, opina o colunista. "Sem tirar nenhum mérito do Matteus e da Isabelle, mas quem [realmente] deu as cartas neste jogo foi a torcida do Davi. Os caras são chatos para caramba, mas qualquer torcida de reality show é chata."

Dieguinho: Alane tem potencial para virar a nova Grazi Massafera da Globo

Alane mal deixou o BBB 24 e já parece destinada a fazer sucesso na Globo. O desempenho dela no quadro do Bate-Papo BBB, em que os eliminados têm direito a 30 segundos para 'convencer' a emissora a contratá-los, foi muito elogiado em redes sociais como o X (antigo Twitter).