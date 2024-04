Matteus desabafa: 'Se tiver que ganhar R$ 1 mi e pisar em ti, não quero'

Alane salientou: "É justamente por isso que você está no top 5".

O estudante de Engenharia Agrícola continuou: "Vim aqui para ser eu. Se for para ganhar o prêmio e ajudar a minha família, ajudar quem eu quero ajudar, ok, construir as coisas que quero construir. Se não der, sigo firme. Sou um homem forte".

Matteus chora em conversa com Alane e Beatriz: "Se eu tiver que ganhar os 3 milhões e pisar em ti, eu não quero" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ubx7iRaALb -- Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Giovanna, quem é o favorito do top 6? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER