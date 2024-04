MC Bin Laden se declara a Giovanna pós-eliminação: 'Mulher incrível'

MC Bin Laden se declarou a Giovanna, com quem teve um romance no BBB 24 (Globo), depois que a mineira foi eliminada do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Giovanna foi a 18ª eliminada da edição, num Paredão com Alane e Davi.