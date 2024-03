Líder novamente, Giovanna é a 1ª participante no Top 10 do BBB 24

Com o feito, a nutricionista garantiu a sua vaga entre os 10 últimos participantes da temporada. O segundo brother ou sister do Top 10 será definido no sábado (23) com a Prova do Anjo — que será autoimune.

Giovanna fez parte do Puxadinho e entrou na casa no começo da temporada — ela foi uma das escolhidas pelos brothers para integrar o elenco oficial.

Nos primeiros dias de confinamento, a mineira sofreu uma fratura no pé e passou semanas usando muletas e uma bota ortopédica. Em seu período de recuperação, ela ficou de fora muitas disputas pela liderança — após a liberação médica, venceu duas provas seguidas.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER