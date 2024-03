Dieguinho: Se pusesse o que fala em ação, Fernanda seria finalista do BBB

Ela também detonou o grupo dos Gnomos, do qual Fernanda faz parte. "É um grupo que está junto por conveniência. O que une aquela galera é o ranço. É uma turma que está junta, mas que, no fundo, não se conecta verdadeiramente."

Dieguinho lamenta que Fernanda desperdice o próprio potencial ao falar tanto e fazer tão pouco. "A Fernanda poderia ter mais atitude com as coisas que diz no quarto, até porque consegue fazer boas leituras. Se ela colocasse o que fala no quarto em ação, a chance de ser uma finalista seria muito grande."

Jessi: 'Mundo ideal' que público quer ver no BBB não é realidade do Brasil

Fernanda foi criticada nas redes sociais por ter afirmado que, em algumas ocasiões, tem vontade de "jogar os filhos pela janela" em meio ao stress da rotina materna. A confeiteira já havia sido detonada anteriormente por ter falas preconceituosas e anticapacitistas dentro do BBB 24 (Globo).

Jessilane Alves observou, no programa Central Splash, que os fãs de BBB por vezes exigem do elenco do reality uma conscientização social não-condizente com a realidade brasileira. "O público do Big Brother espera um mundo ideal, onde todos sejam letrados sobre questões de gênero, luta capacitista, etarismo, gordofobia - todas as pautas que merecem atenção. Mas, quando a pessoa está lá dentro e mostra esse outro lado [de desajuste com tais pautas], querem cancelá-la."