Procura-se! Boninho desaparece sem notícias sobre ator argentino

Extraordinária a playlist da festa de Giovanna. Começou com Born to be wild, depois tivemos algumas do Jack Johnson e ela deu tudo de si cantando Black do Pearl Jam junto com Eddie Vedder. Uma sequência inesperada, que teve seu ápice na execução de Que nem meu cachorro do Black Alien, uma canção que eu jamais esperaria ouvir no BBB. Fascinante.

Tá na xepa

A impunidade das fadas no BBB 24! A punição de 500 estalecas para Beatriz após colocar em risco a integridade física de Sabrina Sato foi extremamente branda.