Com manipulação e brigas, jogo de Fernanda é o mesmo de Davi

"Fernanda já passou por cima de outros, já armou artimanhas e picuinhas, trouxe gente que não gosta para seu grupo para tentar manipular, já falou que não se importa, que está lá por um objetivo de dar uma vida melhor para as pessoa que dependem dela", avaliou. "E o 'explodir' também. A melhor briga da temporada foi o 'Chora, Bonequinha' [entre Fernanda e Alane]".

É um processo típico de reality show, o quanto as pessoas criticam no outro o que elas fazem, enquanto tem dificuldade de se enxergar Chico Barney

Lucas Pasin concordou com a semelhança entre os brothers e reforçou que, diferente de outros participantes, os dois se importam com o prêmio do BBB e não com a própria imagem ou o "pós-reality".

"Esse é o melhor participante de BBB que a gente pode querer; [o participante] que queira viver intensamente o jogo", disse.