Globo exagerou no pano para Rodriguinho após eliminação

Pois Rodriguinho recebeu um tratamento para lá de VIP na sua despedida do programa. Eliminado com quase 80% da preferência do público, teve direito a VT emotivo, discurso empoderador e uma entrevista bem chapa-branca no tradicional bate-papo posterior à berlinda.

Foi um participante mais interessante do que o ranço generalizado faz parecer. Para além das falas polêmicas, mostrou uma miríade de outros lados que fizeram dele o famoso mais autêntico que passou pelo programa em todos esses anos. Sem personagem, não teve medo de ser quem ele parece ser. E foi essa falta de filtro que levou à rejeição no paredão.

No bate-papo com o eliminado em especial, foi estranha a falta de objetividade a respeito dos detalhes mais sórdidos de sua passagem por Curicica. Thais Fersoza e Ed Gama mudaram bastante o tom desde o episódio com Nizam e sua irmã. Acho que foi uma correção de rota bastante responsável, pois faltava humor e sobrava truculência, destoando dos outros produtos do BBB. Mas ontem, mais que qualquer outra coisa, faltou objetividade.

Poderiam ter entrado nas situações menos alvissareiras de Rodriguinho na casa sem necessariamente transformar o programa num tribunal. Não houve qualquer contraponto mais firme -ele pode reinterpretar alguns VTs mais polêmicos, como aquele sobre Yasmin, sem muitas barreiras.

E também não ficou muito claro que a curadoria de assuntos tinha a ver com os casos de enorme repercussão aqui fora. Quase sempre negativa. Com seus erros, mais do que com os acertos, o cantor foi um dos responsáveis por fazer o BBB 24 furar a bolha. Mas ele saiu da entrevista sem ter muita noção disso.

A abordagem foi tão morna que mais um pouco e era capaz de Rodriguinho ir para casa pensando que era um dos favoritos ao prêmio.