Saiba quem ganhou mais prêmios e faturou mais dinheiro até agora no BBB 24

Apesar de apenas um conquistar o prêmio milionário do BBB 24 (Globo), outros participantes podem ganhar prêmios menores em ações e provas. Saiba quanto alguns brothers já ganharam em prêmios.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Michel é o mais premiado até o momento. O professor venceu 3 Provas do Anjo consecutivas, R$ 10 mil da marca de amaciante patrocinadora do programa, um carro avaliado em R$ 218 mil, R$ 5 mil em pedidos em um aplicativo de entrega de comida, duas passagens para viagens nacionais, um videogame, uma bolsa de graduação ou pós-graduação no Rio de Janeiro e R$ 5 mil e um ano de produtos grátis de uma marca de higiene, conforme elencou o jornal O Globo.