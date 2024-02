Lucas Buda é grande perigo para o jogo de Davi no BBB 24

Lucas "Buda" e Davi discutiram ontem (26) após o professor mencionar o baiano no Sincerão do BBB 24 (Globo). Davi se revoltou com a justificativa e acabou "indo para cima" do brother.

No Central Splash de hoje (27), Chico Barney disse que Lucas é o único participante, nesse momento, capaz que "quebrar" a postura de Davi e fazê-lo dizer ou agir de forma que o atrapalhe no jogo. "Ele tenta jogar no erro do Davi", avaliou.