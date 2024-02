Rodriguinho ficará na história do BBB 24 - para o azar dele

Mais um brother deixará a casa do BBB 24 (Globo) hoje (27). No Central Splash, Chico Barney avaliou que, no embate com Fernanda e Lucas, Rodriguinho seria a eliminação que "mais faz sentido".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O cantor teve uma participação mais centrada na aproximação com Pitel e planos de discussões com Davi que não saíram do Quarto Gnomo. Ainda assim, é um brother que será lembrado pelos espectadores do programa.