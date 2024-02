Não é a alegria da Beatriz que incomoda! É a chatice

É o Brasil do Brasil! Adoro! Beatriz entrou no BBB 24 com a estratégia de parecer ao máximo um personagem fácil e popular, com bordões e comportamentos simples de serem decodificados pelo público. Em um primeiro momento, convenceu. Mas a insistência e a falta de variação no repertório estão cansando.

Uma das coisas que Bia gosta de repetir é que a alegria dela incomoda. Longe disso! O que incomoda é a maneira chata como ela expressa essa alegria -que nem sempre parece tão genuína assim. A impressão que passa muitas vezes é de desespero em vez de felicidade.

Desespero para aparecer. E isso num reality show não é necessariamente ruim. Aproveitar cada respiro para engatar um possível destaque é uma estratégia viável. Mas a maneira como ela tem forçado isso nos shows, dinâmicas e interações com Tadeu Schmidt acaba tendo um efeito eventualmente contrário à expectativa dela.