Isabelle fica dividida e sofre pressão para abandonar Davi no BBB 24

Neste domingo (25), Davi e Isabelle conversaram novamente sobre alianças dentro do BBB 24 (Globo) e o desentendimento que tiveram no dia anterior. Ao final, eles se abraçaram e reforçaram sua amizade perante o público do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (26), Chico Barney avaliou como, desde o início do programa, Isabelle tem sofrido pressão de outros brothers para se afastar de Davi — e, por conta disso, teve uma "reação humana" ao desconfiar de algumas atitudes dele na festa.