Isabelle será uma líder melhor que Beatriz

Isabelle e Beatriz venceram a prova de resistência da última madrugada que definirá quem vai ser a nova líder do BBB 24. Foi uma prova rápida, dado o desconforto da posição em que precisavam ficar, além do colete de segurança que era muito apertado. Vários participantes desistiram logo no começo.

Mas agora a grande questão é: Isabelle e Beatriz precisarão entrar num consenso para decidir quem será a líder e quem ficará com a grana acumulada durante a dinâmica. Nenhuma das duas parece disposta a abrir mão da liderança, embora Beatriz tenha dito que R$ 44.500,00 fariam uma boa diferença em sua vida.