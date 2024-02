Com famosos vacilões, Camarote do BBB 24 é o melhor da história

No Central Splash de hoje (22), Chico Barney deixou registrado que "este é o melhor Camarote da história do BBB". Segundo ele, o sucesso do grupo nesta edição fará com que os famosos continuem participando de próximas temporadas do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Chico argumenta que, em outras edições do programa, o grupo Camarote era apenas uma definição para entrar no BBB — mas, uma vez no jogo, todos se tratavam igualmente. No BBB 24, isso não acontece.