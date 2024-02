Kayky Brito, 'Cabeção', Medina: os namorados famosos de Yasmin Brunet

Confira alguns namorados famosos de Yasmin Brunet

Evandro Soldati: O relacionamento mais duradouro da modelo foi com o modelo Evandro Soldati. Os dois começaram a namorar em 2005, se casaram em 2012 e se separaram em 2020.

Sérgio Hondjakoff: O namoro citado na casa por Yasmin aconteceu em 2003. O relacionamento foi revelado ao vivo durante o "Domingão do Faustão".

Kayky Brito: Foi o primeiro namorado famoso da atriz. Na época do namoro, Yasmin tinha 15 anos e Kayky tinha 14. Eles ficaram juntos por 3 meses em 2003, estamparam capa de revista e Yasmin já citou o assunto na casa.

Gabriel Medina: O relacionamento de Yasmin com o surfista começou em 2020. Os dois decidiram morar juntos na casa do surfista devido à pandemia do coronavírus. Se casaram em uma cerimônia simples e união chegou ao fim em janeiro de 2022.