Erro grave da torcida de Davi pode tornar Fernanda finalista, opina Saryne

No último Paredão do BBB 24 (Globo), a torcida de Davi puxou votos para a permanência de Matteus, que é aliado do baiano, e declarou ser "Fora Fernanda" e "Fora Deniziane" — esta última, quem foi realmente eliminada.

Agora, essa "indiferença" entre quem qual sister deveria ser votada pode prejudicar o jogo de Davi, diz Bárbara Saryne.