BBB 24 precisa fugir de enredo de bem contra o mal

Deniziane, Matteus e Fernanda formam o paredão que será decidido nesta terça-feira (20) dentro do BBB 24 (Globo). Um deles será escolhido para deixar o confinamento neste início de semana, por meio da votação popular.

O colunista Chico Barney, no Central Splash, criticou o discurso maniqueísta que Deniziane e outros participantes usam para tentar se promover no programa. "Tem uma abordagem que acho chata, especialmente na Deniziane. Ontem, ela falou em 'princípios e valores' no discurso dela. Usa muito a questão do 'bem contra o mal'. Fica tentando colocar uma questão moralista numa palhaçada, que são 26 pessoas se humilhando na TV em nome de fama e dinheiro."