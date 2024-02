Em Paris, Selena Gomez compartilha clique fazendo topless na banheira

Selena Gomez, 31, está aproveitando muito seu tempo em Paris, França. A cantora até dividiu uma foto em uma banheira de espuma enquanto faz topless.

O que aconteceu

A atriz abriu um álbum com diversos registros de sua passagem pela capital francesa. Entre as imagens, Selena postou uma foto fazendo topless em uma luxuosa banheira de espuma em um hotel. Na imagem é possível ver suas costas nuas e a lateral de seu seio, enquanto posa com os braços para cima e muita espuma.

No reflexo do espelho é possível ver seu rosto. "Quarenta horas. Paris. Love On 22/02" escreveu, divulgando seu novo single que será lançado nos próximos dias.