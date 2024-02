Edu Guedes processa Alexandre Correa por 'mentiras e difamações'

Procurada por Splash, a defesa de Alexandre Correa apenas respondeu: "Edu Guedes vai acabar preso por coação de menor".

Na noite do último domingo, foi revelado que Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de prisão contra Edu Guedes e de multa, a ser paga pelo chef e pela apresentadora, no valor de R$ 500 mil.

O que aconteceu

A defesa de Correa alega que Hickmann levou o filho para um lugar isolado, com Edu Guedes. Nos documentos, Edu Guedes é chamado de "namorado" da apresentadora. A intenção, segundo Correa, seria manter o menino sem comunicação com o pai.

A única maneira de comunicação do pai com o filho seria por meio do celular de Edu Guedes, segundo a defesa de Correa. O ato é considerado pelo advogado como um "constrangimento ilegal". A defesa afirma também que o suposto casal (Hickmann e Edu) tenta impedir a convivência entre Correa e Alezinho.

Os documentos também pedem a proibição da convivência de Alezinho com Edu Guedes. O argumento da defesa é que o chef estaria usando o menino para prejudicar Alexandre Correa.