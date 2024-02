Fernanda chama MC Bin Laden de 'Judas' do BBB: 'Garoto nojento'

"A gente tá vendo que tá havendo uma enxurrada de coisas sobre mim e não tem como não se abalar, amiga. Você não tem noção de como eu estou me sentindo. É muito difícil...", afirmou.

"E uma pessoa que dormia com você, que brincava com você...", respondeu Pitel, se referindo ao MC. "É o Judas do quarto", completou Fernanda.

Pitel disse que votaria no brother caso ele "viesse em cima de mim", e Fernanda disse que se sentia "imbecil" por ainda não ter votado nele.

Mais tarde, as duas sisters também conversaram sobre o Queridômetro e Fernanda disse que deu o emoji de "vômito" para Bin Laden. "Lógico que dei vômito pra ele. Nojento, garoto nojento", afirmou.

