Márcia e Pedro Siqueira, da Revista Opinião, aproveitaram as férias nos Alpes Franceses. A famosa estação de esqui e as diversas atividades disponíveis no Club Med Tignes, em Val Claret, onde ficaram hospedados, serão pauta para a próxima matéria da revista.

Márcia e Pedro Siqueira Imagem: Divulgação

Márcia Siqueira Imagem: Divulgação

Club Med Tignes Imagem: Reprodução