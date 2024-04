O Baile do Helinho será inspirado no Studio 54 de Nova York

O Baile do Helinho, esperado evento anual idealizado por Helinho Calfat e Fernando Peixe, acontecerá no dia 20 de abril no Espaço L'atleier, no Hotel Sheraton SP. A festa será inspirada no Studio 54 de Nova York, discoteca que definiu uma era. O dress code está definido como: social, brilho e glamour.

Imagem: Reprodução

Parte das vendas dos convites serão destinados para o Fundo Positivo, uma organização não governamental que mobiliza recursos e repassa a mais de 200 organizações focadas em HIV e hepatites virais em todo o Brasil. Os ingressos para o Baile do Helinho estão à venda online na Sympla.