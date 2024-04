Essa abordagem terapêutica tem demonstrado grande potencial para tratamento de diversas condições psiquiátricas e neurológicas, tais como Depressão, Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença de Parkinson, dores crônicas como Fibromialgia, TDAH, entre outras doenças.

Neuromodulação Imagem: Divulgação

A maioria dos trabalhos de neuromodulação não invasiva divide os protocolos de tratamento em fase de indução e de manutenção, sendo que a quantidade de sessões varia conforme o protocolo utilizado em cada doença. Tradicionalmente, a fase de indução nos estudos varia de 10 a 20 sessões diárias, com intervalo nos finais de semana. Na fase de manutenção ocorre um espaçamento entre as sessões e em seguida descontinuidade do tratamento.

Neuromodulação para tratamento da depressão.

Em 1996, iniciaram os estudos sobre EMT para tratamento de depressão, usando como alvos corticais as regiões que têm relação fisiopatológica com a doença, como o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo que na doença encontra-se hipoativo, e o córtex pré-frontal dorso lateral direito (hiperativo). Com base nesta premissa, surgiram as principais linhas de pesquisa e tratamento da EMT em depressão, estimulação em alta frequência do CPFDL esquerdo e em baixa frequência CPFDL direito. Atualmente segundo o guidline de Lefaucheur e colaboradores (2019), a EMT possui nível de evidencia A (definitivamente eficaz) para tratamento da depressão, desta forma, a EMT configura-se como um potente adjunto no tratamento da depressão.



Neuromodulação para reabilitação de pessoas após Acidente Vascular Cerebral

Nas últimas duas décadas diversos estudos robustos surgiram sobre a neuromodulação não invasiva como técnica de estimulação cerebral na reabilitação pós-AVC, potencializando o efeito de outras técnicas de reabilitação como fisioterapia e fonoterapia. Segundo os principais estudos, podemos considerar a EMT nível A de evidência cientifica (um tratamento definitivamente eficaz), quando realizada nos primeiros 6 meses após o AVC, e nível de evidencia cientifica B para casos crônicos (considerada provavelmente eficaz), após 6 meses do AVC.

Neuromodulação não invasiva e dor crônica.

A dor é uma das principais queixas encontradas nos centros de reabilitação, e sua prevalência é expressiva tanto na população brasileira adulta, com uma taxa de 35,7%, quanto entre idosos, com uma taxa de 47,3% de dor crônica (DC)

A Estimulação magnética transcraniana tem sido amplamente estudada e utilizada nos centros de reabilitação como tratamento principal ou auxiliar de pessoas com Dor crônica. Trata-se de uma terapia segura e indolor. EMT quando realizada no córtex motor em alta frequência possui mecanismos analgésicos e auxilia no tratamento da Dor Crônica.



Neuromodulação para tratamento de pessoas com doença de Parkinson