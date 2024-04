Espetáculo "Manhattan" resgata o glamour norte-americano dos anos 50

Todo o glamour e a busca pela fama numa Nova York dos anos 50, década dourada para o teatro e o cinema norte-americanos, inspiram "Manhattan", com dramaturgia de Paulo Emílio Lisboa. O espetáculo tem sua temporada de estreia no Teatro Nair Bello, no Shopping Frei Caneca, entre os dias 10 de maio e 28 de julho. A direção é assinada por Maurício Guilherme e o elenco, além do próprio Paulo Emílio Lisboa, traz Priscila Sol, Letícia Birkheuer, Cynthia Falabella e Anderson Di Rizzi.

Imagem: Tiago Mendes/Divulgação

A trama se passa em um prédio em Nova York onde vive o famoso escritor, Sr. Williams e o ator John Puccini, grandes amigos e parceiros de trabalhos de bastante sucesso. Eles curtem uma vida badalada e glamurosa, regada a festas, jantares em restaurantes chiques, estreias, teatro e cinema, junto com outras grandes figuras da cidade como a atriz Vivian Leigh e o diretor Alfred Hitchcock.