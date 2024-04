'Exposição da Paulista' celebra 10 anos com obras de Derlon e Marcelo Cipis

"Esses trabalhos interpretam questões essenciais que precisam ser adotadas em alguns casos, como a qualidade da saúde no trabalho ou do planeta, e superadas em outros, como a questão do racismo ou da LGBTQ+ fobia. Acredito no poder da arte como instrumento para transformar a sociedade. As imagens falam por si, são passíveis de serem interpretadas livremente, mas resolvi colocar títulos, para situar mais didaticamente as mensagens. Nestes trabalhos também ponho em prática uma das minhas paixões, que é o cartaz na rua, algo que pode trazer beleza e alegria à cidade", conta Cipis sobre as obras que traz para a exposição da Paulista.

Coordenada pela Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da UGT e pela Maná Produções, Comunicações e Eventos, a Exposição da Paulista é uma das maiores exposições ao ar livre do mundo. Suas edições anteriores trouxeram temas tão urgentes como o atual: 30 Anos de Redemocratização do Brasil (2015); 100 Anos do Samba (2016); 17 Objetivos para Transformar o Mundo (2017); A Quarta Revolução Industrial (2018); DIREITO DO AVESSO | AVESSO DO DIREITO (2019); Liberdade e Democracia (2020); Feminino Plural (2021); Os 200 Anos da Independência e Nós, Trabalhadores (2022); Democracia, Paz e Trabalho (2023). Já consolidada, caminha para se tornar um evento oficial da cidade de São Paulo.

"10 anos de arte para milhões! Aliás, para mais de 50 milhões de visitantes. A maior exposição ao ar livre da América Latina. A expressão dos trabalhadores na cultura franca e arrojada de alguns dos maiores nomes da arte brasileira. Viva a Expo da Paulista e suas 10 edições!", finaliza André Guimarães, da Maná Produções, idealizador do projeto.

