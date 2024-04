André Ramos celebra aniversário com grande festa no Rio de Janeiro

André Ramos comemorou seus 49 anos com uma festa em sua casa, na Gávea, no Rio de Janeiro, no último sábado (27). A celebração, com cerca de 300 convidados em traje black tie, foi daquelas que o Rio não vê com tanta frequência nos dias de hoje.

André Ramos Imagem: Reginaldo Teixeira/Divulgação

Além de nomes da alta sociedade e da política, passaram por lá artistas como Isabel Fillardis, Monique Evans, Maria Zilda Bethlem, Rosamaria Murtinho e a bailarina e jurada do quadro Dança dos Famosos, do "Domingão com Huck", Ana Botafogo. Já era manhã de domingo quando os últimos convidados deixaram a casa numa noite daquelas que o Rio vai demorar para esquecer. Confira as fotos do evento: