John Kennedy está vivo num país que o queria morto

Segundo levantamento da Rede Observatórios de Segurança, a cada quatro horas um negro é morto pela polícia no Brasil. Das mais de 2.600 mortes em ações policiais em 2020, 82,7% das pessoas eram negras. O Rio de Janeiro lidera as estatísticas: só na capital fluminense, 90% dos mortos eram negros.

O atacante do Fluminense, John Kennedy, não está nas trágicas estatísticas. Ele sobreviveu. E fez o que é ainda mais improvável: virou ídolo no futebol.

A vasta maioria dos jovens e das jovens que sonha em virar jogador de futebol e ter no esporte um veículo para escapar da pobreza fracassa retumbantemente.

Dos que permanecem no jogo, a distribuição salarial é a seguinte — de acordo com pesquisa divulgada pela plataforma Cupom Válido e que reuniu dados da CBF, Statista e Ernst & Young: 55% dos atletas profissionais recebem aproximadamente um salário mínimo por mês. 33% do total dos atletas recebem entre R$ 1.001 e R$ 5.000. Somente 12% recebem salários acima de R$ 5.001.

Em Gaza, as crianças estão escrevendo seus nomes nos braços para poderem ser reconhecidas depois de assassinadas. Os jovens negros desse país são, desde muito cedo, aconselhados por suas mães a saírem de casa com seus documentos de identidade porque as mães, sem que isso precise ser dito textualmente, querem pelo menos ter o direito de reconhecer o corpo do filho. É prática. É uso e costume. É cultura assimilada na força do ódio, da tragédia, do extermínio e do genocídio.

Acho que seria irresponsável falarmos de John Kennedy e de suas imaturidades sem esse contexto social. "Ah, mas olha quantos aproveitaram suas chances mesmo vindo da pobreza", dizem alguns, apontando para a exceção a fim de anular a regra. Não é assim que funciona. A exceção, como sabemos, apenas reforça a regra.