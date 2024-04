Após hiato de 10 anos, Osmar Prado retorna aos palcos com Maurício Machado

Depois de 10 anos afastado dos palcos, Osmar Prado está de volta em um texto clássico do espanhol Rodolf Sirera, um dos dramaturgos contemporâneos de maior renome na Europa. No palco, divide a cena com o ator Maurício Machado, dirigido por Eduardo Figueiredo.

Uma obra reconhecida e premiada em vários países, o texto propõe uma reflexão pertinente sobre a ética, estética, as máscaras das convenções sociais e o jogo do poder. O texto de Sirera já foi traduzido para o inglês, francês, italiano, eslovaco, polonês, grego, português (de Portugal e do Brasil), croata, húngaro, búlgaro, japonês, entre outros idiomas. Foi encenado em mais de 62 países e coleciona prêmios mundo afora.