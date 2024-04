Atriz Carol Castro é homenageadas no 10º santos film fest

O Santos Film Fest: Festival de Cinema de Santos, agora em sua 10ª edição, tem o prazer de anunciar que a atriz Carol Castro e a diretora Julia Rezende serão as homenageadas deste ano. Já o homenageado será o professor, cineasta e coordenador do curso de cinema da Unisantos, Wanderley Camargo. O evento acontecerá de 18 a 26 de junho, oferecendo uma programação diversificada e gratuita para os amantes do cinema em toda a região.

O festival é organizado pelo Instituto Cinezen Cultural, que completa 15 anos de atuação em 2024 e é dirigido pelos produtores André e Paula Azenha. Este ano, o festival traz uma lista impressionante de personalidades do mundo do cinema nacional, incluindo as presenças confirmadas dos atores Paulo Betti, Luciano Quirino e Ondina Clais (estes dois, padrinhos do festival) e do diretor Sérgio Rezende, da cineasta Julia Katharine, da produtora Dandara Ferreira, do diretor Fábio Rodrigo e de muitos outros artistas que contribuem para a riqueza e diversidade do cenário cinematográfico brasileiro.