Mel Lisboa retorna como Rita Lee em musical inédito

Diferentemente do projeto anterior, dessa vez, Mel conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O livro narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada. O texto de Rita, numa narrativa envolvente e perfeita para um musical biográfico, conta do primeiro disco voador avistado por ela ao último porre. Sem se poupar, ela fala da infância e dos primeiros passos na vida artística; de Mutantes e de Tutti-Frutti; de sua prisão em 1976, na ditadura; do encontro de almas com Roberto de Carvalho; das músicas e dos discos clássicos; do ativismo pelos direitos dos animais; dos tropeços e das glórias.

SERVIÇO

Rita Lee - Uma Autobiografia Musical

Datas: de 26 de abril a 30 de junho de 2024

Local: Teatro Porto

Endereço: Al. Barão de Piracicaba, 740 - Campos Elíseos - São Paulo.

Bilheteria: aberta somente nos dias de espetáculo, duas horas antes da atração.

Vendas online: Sympla