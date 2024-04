Regis Fernandes de Oliveira lança novo livro

O autor Regis Fernandes de Oliveira lançará o seu novo livro, As Emoções e o Direito, pelo Grupo Novo Século, no dia 15 de maio na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. A obra promete mergulhar nas complexas interações entre emoções e decisões jurídicas.

Imagem: Divulgação

No mundo do Direito, é comum pensar-se que as decisões são guiadas unicamente pela razão e pela inteligência. No entanto, essa obra desafia essa concepção ao explorar como as emoções humanas influenciam diretamente as esferas política e jurídica, tanto em níveis individuais quanto coletivos. O Prof. Regis Fernandes de Oliveira, jurista e ex-juiz, traz sua vasta experiência e conhecimento para este trabalho, oferecendo uma abordagem única e esclarecedora sobre um tema pouco explorado no campo do Direito.