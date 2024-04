Elvis, Priscilla e Lisa Marie - a história da família Presley

Priscilla Presley, Lisa Marie Presley e Elvis Presley Imagem: Reprodução

Priscilla Presley e Lisa Marie Presley em 1981 Imagem: Reprodução

Falando sobre seu tempo em Graceland com o pai, Lisa Marie disse em uma entrevista em 2012: "Você nunca o veria em nada além de um traje 'pronto para ser visto'". Embora Elvis e Priscilla tenham se separado em 1972, quando Lisa Marie tinha quatro anos, ela visitava regularmente o pai em Graceland durante as férias escolares. Elvis morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Lisa Marie tinha 9 anos. Ela estava hospedada em Graceland na época.

Lisa Marie Presley e Priscilla Presley em 2005 Imagem: Reprodução

Lisa Marie Presley, Priscilla Presley e Riley Keough em 2022 Imagem: Reprodução

Após a morte de Elvis, Lisa Marie passou grande parte de sua infância em Los Angeles com Priscilla, que nunca se casou novamente. À medida que crescia, Lisa construiu uma carreira fazendo música como seu pai e começou a fazer aparições no tapete vermelho ao lado de Priscilla. Em 2022, a cantora fez várias aparições públicas ao lado de sua mãe - e filha, Riley Keough - nas divulgações do filme "Elvis". Lisa Marie foi vista pela última vez em público em 10 de janeiro de 2023, no Globo de Ouro em Beverly Hills, ao qual ela compareceu ao lado de Priscilla. O evento aconteceu apenas dois dias antes do seu falecimento.