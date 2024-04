Professor Mário Carlos Beni recebe colar de Honra ao Mérito

Em sessão solene, o professor Mário Carlos Beni recebeu a outorga do colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo pelas mãos da deputada professora Bebel.

Secretário Roberto de Lucena, Christiana Beni, deputada professora Bebel, professor Mário Carlos Beni e José Ernesto Beni Bologna Imagem: Divulgação

Na ocasião, estiveram presentes diversas autoridades de turismo, entre eles o Secretário Estadual de Turismo, Roberto de Lucena, e o Ministro Caio Luiz de Carvalho. José Ernesto Beni Bologna, a diretora do Instituto Mário Beni e filha do homenageado, Christiana, discursaram no evento.