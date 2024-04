Minha batalha contra as drogas ajuda outros a lutarem também

Posto sempre uma foto e agradeço muito o carinho e o afeto com que as pessoas me tratam e a gostosa troca de energia positiva que fazemos lá inclusive com os funcionários também.

Mas dessa vez foi muito especial para mim porque encontrei uma pessoa que me fez refletir, sentir que os erros reconhecidos que fazemos na vida muitas vezes servem para ajudar outras pessoas além de nós mesmos.

Pois bem, durante a caminhada cruzei com um cara que me olhou e falou o seguinte: "Fala Casão, beleza? Eu gostaria de te agradecer muito porque você mudou a minha vida".

Respondi: "Nossa, eu que te agradeço, mas gostaria de saber o motivo do seu agradecimento".

Pois bem, ele me explicou o motivo e mexeu muito comigo.

"Casão, eu parei de beber por sua causa, sou um alcoólatra que não conseguia parar e a minha mãe, corintiana fã de você e do Sócrates, me deu o seu livro e me disse: 'Filho, leia esse livro porque você conseguirá parar com a bebida porque se o Casão conseguiu você também pode conseguir".