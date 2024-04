Ronaldo tira Cruzeiro da UTI, bilionário assume e torcida segue no hospital

O negócio de 400 milhões, na prática significou um aporte de 50, com retorno de até 600.

A torcida talvez não esteja satisfeita. Afinal, segue à deriva, sem controle algum sobre o comando do clube. Entra dono, sai dono, fica-se sabendo pela imprensa.

O próprio Ronaldo disse que pegou o Cruzeiro na UTI e o deixa "confortavelmente no quarto de hospital". Ninguém está feliz no quarto de hospital. Mas a Raposa está na Série A. Para uma entidade que podia ter fechado as portas, depois de gestões literalmente criminosas, é difícil reclamar. Não havia poder de barganha.

O mais triste nessa história toda é ver como os investidores se referem a um clube com a história do Cruzeiro. Ronaldo disse que era inevitável não lembrar do tempo em que, "irresponsavelmente", resolveu comprar a SAF. Lourenço, notório cruzeirense e mecenas, afirmou que entrou agora não por motivos comerciais, mas "por amor" e "carinho".

No que isso depõe a favor do clube, que hoje é, sim, um negócio? Como isso valoriza o produto? Para além de amor e dinheiro, seria bom também um pouco mais de respeito — e sagacidade.

Pensando bem, sagacidade foi o que não faltou ao "irresponsável" Fenômeno, que deve se livrar também do Valladolid, na Espanha, e das cobranças de torcidas bastante irritadas. Afinal, ele não precisa disso. Agora, com alguns muitos milhões pingando na conta, mais do que nunca.